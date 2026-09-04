विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की

विदेश मंत्री ने रूस से तेल खरीद का किया बचाव, कहा- इससे युद्ध खत्म नहीं होगा

लेखन आबिद खान 10:59 am Sep 04, 202610:59 am

क्या है खबर?

यूक्रेन दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि रूस से भारत द्वारा तेल की खरीद कम करने से यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों के इस रुख का खंडन किया कि रूस की आर्थिक जीवनरेखा काटने से वह युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो जाएगा। जयशंकर ने जोर दिया कि संघर्ष का समाधान केवल संवाद, कूटनीति और बातचीत से ही संभव है।