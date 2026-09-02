अमेरिका ने ईरान के सिरिक में शादी वाले घर पर हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

शादी वाले घर पर अमेरिकी हमले से ईरान बौखलाया; बच्चे समेत 5 मौत, कुवैत-जॉर्डन पर पलटवार

लेखन गजेंद्र 09:14 am Sep 02, 202609:14 am

क्या है खबर?

ईरान ने अमेरिका पर दक्षिणी सिरिक काउंटी में एक शादी समारोह वाले घर पर बमबारी करने का आरोप लगाया है, जिसमें एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। ईरानी रेड क्रिसेंट ने कहा कि अमेरिकी मिसाइल हमले के छर्रे कुहेस्ताक शहर में एक आवासीय घर पर उस समय गिरे, जब शादी समारोह चल रहा था। हमले में कम से कम 63 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने इसे 'क्रूर' हमला बताकर पलटवार किया है।