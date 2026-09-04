EOS-05 सैटेलाइट की सेहत ठीक

EOS-05 सैटेलाइट की सेहत ठीक, पहला गगनयान मिशन इसी साल होगा लॉन्च- ISRO प्रमुख

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:58 am Sep 04, 202610:58 am

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज अपने महत्वपूर्ण GSLV-F17 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए 2,367 किलोग्राम वजनी EOS-05 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया है। इस सफलता के साथ ISRO ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और अहम उपलब्धि जोड़ी है। मिशन के बाद अब वैज्ञानिकों का ध्यान सैटेलाइट की स्थिति और आगे के काम पर है। ISRO ने इस साल के अंत तक पहले बिना क्रू वाले गगनयान मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है।