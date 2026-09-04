OTT पर देखें ऋषि कपूर का यादगार अंदाज

ऋषि कपूर की यादों में डूबना है तो OTT पर देखें उनकी ये बेहतरीन फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 10:51 am Sep 04, 202610:51 am

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर, 1952 को हुआ था और आज उनकी 74वीं जयंती है। उन्होंने बतौर अभिनेता साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉबी' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। उनकी जयंती के मौके पर आइए जानते हैं, उनकी सुपरहिट फिल्में कौन-से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।