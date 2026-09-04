Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / ऋषि कपूर की यादों में डूबना है तो OTT पर देखें उनकी ये बेहतरीन फिल्में
ऋषि कपूर की यादों में डूबना है तो OTT पर देखें उनकी ये बेहतरीन फिल्में
OTT पर देखें ऋषि कपूर का यादगार अंदाज

ऋषि कपूर की यादों में डूबना है तो OTT पर देखें उनकी ये बेहतरीन फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला
Sep 04, 2026
10:51 am
क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर, 1952 को हुआ था और आज उनकी 74वीं जयंती है। उन्होंने बतौर अभिनेता साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉबी' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। उनकी जयंती के मौके पर आइए जानते हैं, उनकी सुपरहिट फिल्में कौन-से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

#1 & #2

'बॉबी' और 'अमर अकबर एंथनी'

साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉबी' से ऋषि ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ डिंपल कपाड़िया और प्रेम चोपड़ा भी मुख्य भूमिका में थे। आप इस फिल्म को ZEE5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

'अमर अकबर एंथनी' साल 1977 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋषि के साथ अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह और परवीन बॉबी अहम किरदार में थे। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#3 & #4

'नगीना' और 'प्रेम रोग'

साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म 'नगीना' में ऋषि के अभिनय को लोगों ने खूब पंसद किया था। इस फिल्म में उनके साथ-साथ काजल किरण, तारिक और जीनत अमान जैसे कलाकार नजर आए थे। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

'प्रेम रोग' साल 1982 में रिलीज हुई थी। इसफिल्म में ऋषि और पद्मिनी कोल्हापुरी के अलावा शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, रजा मुराद मुख्य किरदार में थे। आप इस फिल्म को ZEE5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

ADVERTISEMENT

जानकारी

'दामिनी'

साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'दामिनी' में ऋषि, सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था। आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसका लुफ्त उठा सकते हैं।

ADVERTISEMENT