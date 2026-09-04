मंधाना ने रचा इतिहास (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन महिला बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन

लेखन अंकित पसबोला 11:02 am Sep 04, 202611:02 am

क्या है खबर?

एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगकांग महिला क्रिकेट टीम को 137 रन से करारी शिकस्त दी। इस जोरदार जीत में भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने शतक लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही शतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।