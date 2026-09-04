अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन महिला बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन
क्या है खबर?
एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगकांग महिला क्रिकेट टीम को 137 रन से करारी शिकस्त दी। इस जोरदार जीत में भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने शतक लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही शतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
स्मृति मंधाना
मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उनके नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 10,880 रन हो गए हैं।
उन्होंने 9 टेस्ट में 52.53 की औसत के साथ 788 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने 120 वनडे मैचों में 47.88 की औसत के साथ 5411 रन बनाए हैं।
उन्होंने 173 टी-20 मुकाबलों में उन्होंने 4,681 रन अपने नाम किए हैं।
#2
मिताली राज
पूर्व दिग्गज मिताली राज ने 2 दशक से ज्यादा के अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक 10,868 रन बनाए थे।
उन्होंने 232 वनडे में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 7 शतक और 64 अर्धशतक लगाए थे।
वहीं, 12 टेस्ट में उन्होंने 43.68 की औसत से 699 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक अपने नाम किए थे।
इसके अलावा 89 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 2,364 रन बनाए थे।
#3
सूजी बेट्स
न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 370 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10,740 रन अपने नाम किए हैं, जिसमें 14 शतक शामिल हैं।
उन्होंने 184 वनडे मैचों में कीवी टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 37.86 की औसत से 5,982 रन बनाए।
बेट्स 186 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28.83 की औसत से 4,758 रन बना चुकी हैं। वह महिला टी-20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।
#4
शार्लेट एडवर्ड्स
इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज शार्लेट एडवर्ड्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चौथी सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।
उन्होंने सभी प्रारूप को मिलकर कुल 10,273 रन बनाए थे। उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 44.10 की औसत से 1,676 रन बनाए थे।
पूर्व इंग्लिश कप्तान ने अपने वनडे करियर में 38.16 की औसत से 5,992 रन अपने नाम किए थे।
उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 32.97 की औसत और 106.93 की स्ट्राइक रेट से 2,605 रन बनाए थे।