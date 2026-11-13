एनवीडिया विवाद: जेन्सेन हुआंग की प्रेमिका क्या सचमुच चीनी जासूस थी? नई जानकारी आई सामने

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय और CIA अधिकारी अभी भी आश्वस्त नहीं हैं कि एलिस ने जानबूझकर बीजिंग को संवेदनशील जानकारी दी थी।

हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि उनके व्यावसायिक संबंध, एनवीडिया के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी से कई खुफिया जोखिम पैदा होते हैं।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा, "न्याय विभाग मेरे या FBI द्वारा अभी तक इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।"