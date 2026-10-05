ब्रिटेन में 150 विशेषज्ञों ने खाद्य संकट की चेतावनी दी, घर में खाद्य भंडारण की सलाह दे सकती है सरकार

ब्रिटेन में खाद्य संकट को लेकर 150 से भी अधिक विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार किसी तरह के भी खाद्य संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं है।

विशेषज्ञों ने एक खुले पत्र में बताया है कि ब्रिटेन खाने-पीने की चीज़ों की सुरक्षा को लेकर बहुत लापरवाह है। उन्हें डर है कि जलवायु परिवर्तन, दुनिया भर की घटनाओं या साइबर हमलों से खाने की कमी हो सकती है।

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि देश 1990 के दशक से ही आखिरी मिनट की डिलीवरी पर निर्भर रहा है और उसके पास खाने के लिए कोई आपातकालीन भंडार नहीं है।

इससे खाने का पूरा सिस्टम किसी भी झटके या खतरे का आसानी से शिकार हो सकता है।