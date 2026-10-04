वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत में भारतीय टीम के खिलाफ चौथा वनडे शतक जड़ा है

भारतीय टीम के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर सर्वाधिक वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

लेखन भारत शर्मा 04:48 pm Oct 04, 202604:48 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 162 रन की शतकीय पारी खेली। इसकी बदौलत वेस्टइंडीज ने 352 रनों का लक्ष्य को 48.2 ओवरों में हासिल कर लिया। भारत के खिलाफ वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए यह अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। यह होप का भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ चौथा वनडे शतक रहा है।