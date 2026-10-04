जम्मू-कश्मीर: उधमपुर और राजौरी में संदिग्ध आतंकी गतिविधि के बाद तलाशी अभियान शुरू

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा काले कपड़े पहने और बैग और हथियार ले जा रहे 2 संदिग्धों को देखा था। इसकी सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने राजौरी के मंदुगाला धोक जंगल को भी घेर लिया है।

वहीं, उधमपुर के चिगली कीया गांव में भी एक और तलाशी अभियान चल रहा है।

इससे पहले 17 सितंबर को उधमपुर के मजालता इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे।