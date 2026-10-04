भारत और कनाडा के बीच CEPA को लेकर 5 अक्टूबर से वार्ता का 5वां दौर शुरू होगा

भारत-कनाडा के बीच व्यापार समझौते पर हलचल तेज, कल से शुरू होगी 5वें दौर की वार्ता

लेखन आबिद खान 03:47 pm Oct 04, 202603:47 pm

क्या है खबर?

भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के लिए 5वें दौर की बातचीत 5 अक्टूबर से ओटावा में शुरू होगी, जो 9 अक्टूबर तक चल सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों का लक्ष्य इस साल के अंत तक वार्ता को पूरी करने का है। इसलिए वार्ता में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि वार्ता का चौथा दौर 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ था।