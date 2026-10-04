शाई होप ने भारत को हराने के लिए किया धोनी की सलाह का इस्तेमाल, जानिए कैसे
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराकर क्लीन स्वीप से अपना बचाव किया। इस जीत में कप्तान शाई होप (162*) की शतकीय पारी का अहम योगदान रहा। मैच के बाद होप ने खुलासा किया कि लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके दिमाग में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पुरानी सलाह गूंज रही थी, जिसने उन्हें आखिरी तक क्रीज पर टिके रहने की प्रेरणा मिली।
सलाह
धोनी ने होप को क्या दी थी सलाह?
मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में होप ने कहा, "लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे 2 बल्लेबाज कम थे, इसलिए यह हमेशा से एक बड़ी चुनौती होने वाली थी। उस परिस्थिति में मेरी महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई एक बेहतरीन बातचीत मुझे याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था, 'तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारी सोच से कहीं अधिक समय होता है।' इसलिए हमने इस बड़े लक्ष्य को को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ने का प्रयास किया।"
रणनीति
अपनी रणनीति पर क्या बोले होप?
होप ने अपनी रणनीति पर कहा, "मैं जानता था कि धीमी ओवर गति के जुर्माने के कारण भारत को अंत में अपने क्षेत्ररक्षकों को तीस गज के घेरे के अंदर लाना ही होगा। इसलिए मैंने बस धैर्य बनाए रखा और सही समय का इंतजार किया।"
उन्होंने कहा, "भारत में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा से थोड़ा आसान होता है, खासकर जब मैदान पर ओस का असर हो। हम इस सीरीज का अंत एक जीत के साथ करना चाहते थे।"
परिणाम
वेस्टइंडीज ने किस तरह दर्ज की जीत?
तीसरे वनडे में भारत ने 7 विकेट पर 351 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
यह पारी रोहित शर्मा (92) और ऋतुराज गायकवाड़ (57) के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की शानदार साझेदारी पर आधारित थी।
केएल राहुल ने भी 87 गेंदों पर नाबाद 129 रन बनाकर योगदान दिया, जो वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर है।
हालांकि, वेस्टइंडीज ने कप्तान होप की नाबाद 162 रनों की शतकीय पारी से 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।