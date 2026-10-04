शाई होप ने भारत को हराने के लिए किया धोनी की सलाह का इस्तेमाल, जानिए कैसे

होप ने अपनी रणनीति पर कहा, "मैं जानता था कि धीमी ओवर गति के जुर्माने के कारण भारत को अंत में अपने क्षेत्ररक्षकों को तीस गज के घेरे के अंदर लाना ही होगा। इसलिए मैंने बस धैर्य बनाए रखा और सही समय का इंतजार किया।"

उन्होंने कहा, "भारत में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा से थोड़ा आसान होता है, खासकर जब मैदान पर ओस का असर हो। हम इस सीरीज का अंत एक जीत के साथ करना चाहते थे।"