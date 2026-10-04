भारत बनाम वेस्टइंडीज: टी-20 सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली। इस शिकस्त के बावजूद भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। अब दोनों देशों के बीच 6 अक्टूबर से टी-20 सीरीज खेली जाएगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम 5 मैचों की आगामी टी-20 सीरीज के लिए तैयार है। इस सीरीज के कार्यक्रम, टीमें और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।
भारत
टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
जापान में संपन्न हुए एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का हिस्सा हैं।
वाशिंगटन सुंदर की जगह पर नमन धीर को मौका मिला है।
भारत की टी-20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, और नमन धीर।
वेस्टइंडीज
ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम
वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को इस सीरीज से आराम दिया गया है।
बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर टी-20 सीरीज में चुने गए हैं। होप की ही कप्तानी में कैरेबियाई टीम खेलती हुई नजर आएगी।
वेस्टइंडीज की टी-20 टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसिन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, और शमार स्प्रिंगर।
कार्यक्रम
6 अक्टूबर से शुरू होगी टी-20 सीरीज
टी-20 सीरीज 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से शुरू होगी।
इसके बाद 9 अक्टूबर को रांची में दूसरा मैच खेला जाएगा।
वहीं, इंदौर (11 अक्टूबर), और हैदराबाद (14 अक्टूबर) को क्रमशः तीसरे और चौथे टी-20 की मेजबानी मिली है।
सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।
सभी टी-20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे।
हेड-टू-हेड
भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
हाउस्टेट के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 प्रारूप में कुल 31 मैचों में आमने-सामने हुई है, इसमें से 20 में भारत को जीत मिली है और 10 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं।
इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है।
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 5 टी-20 में से 3 में जीत दर्ज की है।
जानकारी
कब और कहां देखें सीरीज?
भारत बनाम वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज के सभी मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखे जाएंगे। वहीं, जियो-स्टार ऐप के द्वारा लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे मैच शुरू होंगे।