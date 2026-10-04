6 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: टी-20 सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 04:52 pm Oct 04, 202604:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली। इस शिकस्त के बावजूद भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। अब दोनों देशों के बीच 6 अक्टूबर से टी-20 सीरीज खेली जाएगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम 5 मैचों की आगामी टी-20 सीरीज के लिए तैयार है। इस सीरीज के कार्यक्रम, टीमें और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।