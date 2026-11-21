साल 2027 से ज्यादा पढ़े-लिखे कर्मचारियों के लिए सालाना कम से कम 54,709 यूरो (लगभग 55.62 लाख रुपये) कमाना जरूरी होगा, वहीं यूरोपीय ब्लू कार्ड धारकों को 70,741 यूरो (लगभग 72.39 लाख रुपये) या उससे ज्यादा का वेतन लेना होगा। कंपनियों के लिए भी जुलाई 2026 से हर महीने न्यूनतम 2,233.61 यूरो (लगभग 2.27 लाख रुपये) की आय सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अधिकारी इन वेतन संबंधी नियमों की जांच वर्क परमिट के लिए आवेदन करते समय और उसे रिन्यू कराते समय दोनों बार करेंगे। इसलिए, आवेदन करने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से जरूर जांच लें।