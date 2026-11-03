अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: क्या ट्रंप की नीतियों ने हिलाई रिपब्लिकन की जड़ें, डेमोक्रेट्स करेंगे बड़ा सियासी उलटफेर?
आज अमेरिकी नागरिक एक अहम मध्यावधि चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। इन चुनावों से कांग्रेस (संसद) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश है कि वे 2009 के बाद सबसे मजबूत बहुमत हासिल करें। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए वे रोजमर्रा के खर्चों और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर जोर दे रहे हैं। द कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 12 से 25 सीटें जीत सकते हैं। वहीं सीनेट पर कब्जा करने के लिए उन्हें 4 और सीटों की जरूरत होगी।
टेक्सास और कंसास में रिपब्लिकन की पकड़ ढीली
रिपब्लिकन पार्टी को टेक्सास और कंसास जैसे राज्यों में ज़मीन गंवानी पड़ रही है। इसकी आंशिक वजह ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतें बताई जा रही हैं। इन बदलावों से यह साफ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन के पारंपरिक गढ़ों में भी बढ़त मिल रही है। इन चुनावों के अंतिम नतीजे तय करेंगे कि आने वाले कुछ सालों तक अमेरिकी संसद (कांग्रेस) की कमान किसके हाथ में रहेगी और अमेरिका की नीतियां किस ओर बढ़ेंगी।