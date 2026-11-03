अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: क्या ट्रंप की नीतियों ने हिलाई रिपब्लिकन की जड़ें, डेमोक्रेट्स करेंगे बड़ा सियासी उलटफेर?

आज अमेरिकी नागरिक एक अहम मध्यावधि चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। इन चुनावों से कांग्रेस (संसद) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश है कि वे 2009 के बाद सबसे मजबूत बहुमत हासिल करें। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए वे रोजमर्रा के खर्चों और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर जोर दे रहे हैं। द कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 12 से 25 सीटें जीत सकते हैं। वहीं सीनेट पर कब्जा करने के लिए उन्हें 4 और सीटों की जरूरत होगी।