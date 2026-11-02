पाकिस्तानी दिग्गज ने बाबर आजम को दी घरेलू क्रिकेट न खेलने की सलाह, जानिए कारण

यूसुफ ने लिखा, 'बाबर को पाकिस्तान में रखने के बजाय तुरंत इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की किसी बड़ी क्रिकेट एकेडमी में भेजा जाना चाहिए, जहां वे अपनी बल्लेबाजी की कमियों पर काम कर सकें। वे अभी भी पाकिस्तान के नंबर-1 खिलाड़ी हैं और सही मार्गदर्शन के साथ थोड़े से प्रयास से वे अपने पुराने रंग में लौट सकते हैं। मैंने यही बात 4 साल पहले भी कही थी, लेकिन तब किसी ने नहीं सुनी। मेरी गुजारिश है, अब तो सुन लो।'