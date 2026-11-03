अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: ट्रंप के दखल बेअसर, रिकॉर्ड शुरुआती मतदान

ट्रंप की टीम को कानूनी मोर्चे पर कई बड़े झटके लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैलिफोर्निया के हजारों मतपत्रों को रद्द करने या मेल के जरिए होने वाले मतदान को सीमित करने से साफ इनकार कर दिया। उधर, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कुछ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। चुनाव अधिकारी उन मतदाताओं को सलाह दे रहे हैं जो देर से अनुपस्थित मतपत्र डाल रहे हैं कि वे उन्हें मेल करने के बजाय ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करें या खुद मतदान केंद्रों पर जाकर जमा करें। हाल ही में पोस्टल सर्विस में हुए बदलावों से पोस्टमार्किंग में देरी हो सकती है, जिससे मेल के जरिए आए मतपत्रों की गिनती नहीं हो पाएगी।