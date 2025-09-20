रूस ने यूक्रेन पर दागे 619 ड्रोन और मिसाइलें, अगले सप्ताह ट्रंप से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की
क्या है खबर?
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उस दौरान वह उनसे यूक्रेन की सुरक्षा और रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। जेलेंस्की ने शनिवार को खुद इसकी पुष्टि की है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस ने शुक्रवार रात को यूक्रेन पर 40 मिसाइल और 580 ड्रोन दागकर हमला किया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई।
हमला
रूस ने इन शहरों को बनाया निशाना
यूक्रेन की सेना के अनुसार, हमले निप्रॉपेट्रोस, मायकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सुमी और खार्किव पर किए गए थे। उनका लक्ष्य बुनियादी ढांचा सुविधा और आवासीय क्षेत्र थे। सेना ने बताया कि रूस ने 619 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। इनमें 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें थीं। इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक और 29 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इन हमलों में कुल 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
WATCH: The moment a Russian missile hit a building in Ukraine's Dnipro this morning. pic.twitter.com/ibYRUz5ogp— Clash Report (@clashreport) September 20, 2025
बयान
जेलेंस्की ने क्या दिया बयान?
AFP के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि वह अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक करेंगे और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के साथ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान उन्होंने भविष्य में रूसी हमलों को रोकने के लिए पश्चिमी समर्थित सुरक्षा गारंटी पर जोर देते हुए कहा कि रूस के बढ़ते हमलों के बीच उस पर कठोर प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक हो गया है।
उम्मीद
हम रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की उम्मीद करते हैं- जेलेंस्की
शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी टिप्पणी में जेलेंस्की ने कहा, "यदि नेताओं के बीच कोई बैठक नहीं होती है या उदाहरण के लिए कोई युद्ध विराम नहीं होता है, तो हम प्रतिबंधों की उम्मीद करते हैं।" उन्होंने कहा, "हम पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। मैंने इस बारे में बात की है, लेकिन पुतिन द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार नहीं है। यह बड़ी परेशानी का कारण है।"
चेतावनी
पुतिन ने भी दी है चेतावनी
इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की उपस्थिति अस्वीकार्य और वैध निशाना होगी। इससे साफ है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद मिलने के साथ हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं। बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के अमेरिकी प्रयास अभी रुक गए हैं। रूस ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना को भी खारिज कर दिया है। ऐसे में दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है।