पुतिन ने यूरोप को शांति वार्ता का बुलावा भेजा, जेलेंस्की अमेरिकी सैटेलाइट रुकावटों से नाराज

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अमेरिकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लगातार आ रही रुकावटों से काफी परेशान हैं। ये सैटेलाइट उनके देश की सेना के लिए बेहद जरूरी हैं।

उन्होंने अमेरिका की इस बात पर भी आलोचना की कि वह रूस के साथ सुरक्षा मुद्दों पर तो बात कर रहा है, जबकि कई अहम मसले, खासकर क्षेत्रीय विवाद, अभी तक सुलझे नहीं हैं।

भले ही दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला-बदली का एक बड़ा समझौता हो गया है, लेकिन इन तकनीकी दिक्कतों के कारण यूक्रेन की सेना को मोर्चे पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।