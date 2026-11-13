पुतिन ने यूरोप को शांति वार्ता का बुलावा भेजा, जेलेंस्की अमेरिकी सैटेलाइट रुकावटों से नाराज
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन शांति वार्ता के अगले दौर में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल होने की मंजूरी दे दी है। इससे यूरोप को भी इस बातचीत में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।
हालांकि, पुतिन ने यह साफ किया कि रूस और यूरोपीय देशों के बीच कई बड़े मतभेद हैं। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से कहा कि वे यूक्रेन में शांति या युद्ध को लेकर अपनी स्थिति और स्पष्ट करें।
इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक बड़ी कामयाबी बताया है।
वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी सैटेलाइट आउटेज पर जताई नाराजगी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अमेरिकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लगातार आ रही रुकावटों से काफी परेशान हैं। ये सैटेलाइट उनके देश की सेना के लिए बेहद जरूरी हैं।
उन्होंने अमेरिका की इस बात पर भी आलोचना की कि वह रूस के साथ सुरक्षा मुद्दों पर तो बात कर रहा है, जबकि कई अहम मसले, खासकर क्षेत्रीय विवाद, अभी तक सुलझे नहीं हैं।
भले ही दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला-बदली का एक बड़ा समझौता हो गया है, लेकिन इन तकनीकी दिक्कतों के कारण यूक्रेन की सेना को मोर्चे पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।