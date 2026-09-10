विजय माल्या का बड़ा सवाल, कहा- 14,131 करोड़ वसूलने के बाद भी भगोड़ा क्यों?

माल्या ने भारत सरकार के रुख को अनुचित बताते हुए कहा कि मीडिया की खबरों में उन पैसों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो वापस आ चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि वह भारत से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह 1992 से यूनाइटेड किंगडम (UK) के स्थायी निवासी हैं और कानूनी तौर पर उन्हें इस देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने लिखा, 'जो लोग कहते हैं कि मैं एक भगोड़ा हूं जो भारत आने से बच रहा हूं, कृपया यह जान लें कि मैं 1992 से UK का स्थायी निवासी रहा हूं और फिलहाल कानूनी तौर पर इस देश से बाहर जाने में असमर्थ हूं।' उन्होंने आगे कहा कि वह अदालत में अपने भगोड़े होने के ठप्पे को चुनौती देते रहेंगे।