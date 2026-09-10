विजय माल्या का बड़ा सवाल, कहा- 14,131 करोड़ वसूलने के बाद भी भगोड़ा क्यों?
किंगफिशर एयरलाइंस के बकाये को लेकर कानूनी पचड़ों में फंसे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या अब खुद को धोखेबाज या ठग कहे जाने का विरोध कर रहे हैं। 10 सितंबर को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह प्रवर्तन निदेशालय (ED) का एक हलफनामा है। इस हलफनामे के मुताबिक, 2021 में 14,131.60 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर बैंकों को वापस कर दी गई थी। माल्या का मुख्य सवाल यह है कि जब पैसा पहले ही वसूल हो चुका है, तो भी उन्हें भगोड़ा क्यों कहा जा रहा है?
माल्या का कहना है कि वह ब्रिटेन छोड़कर नहीं जा सकते
माल्या ने भारत सरकार के रुख को अनुचित बताते हुए कहा कि मीडिया की खबरों में उन पैसों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो वापस आ चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि वह भारत से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह 1992 से यूनाइटेड किंगडम (UK) के स्थायी निवासी हैं और कानूनी तौर पर उन्हें इस देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने लिखा, 'जो लोग कहते हैं कि मैं एक भगोड़ा हूं जो भारत आने से बच रहा हूं, कृपया यह जान लें कि मैं 1992 से UK का स्थायी निवासी रहा हूं और फिलहाल कानूनी तौर पर इस देश से बाहर जाने में असमर्थ हूं।' उन्होंने आगे कहा कि वह अदालत में अपने भगोड़े होने के ठप्पे को चुनौती देते रहेंगे।