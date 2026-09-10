अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा चुनावी वादा किया है

डाेनाल्ड ट्रंप का बड़ा चुनावी दांव, हर अमेरिकी को 5 लाख रुपये नकद देने का वादा

लेखन भारत शर्मा 11:18 am Sep 10, 202611:18 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा वादा किया है। डलास में आयोजित रिपब्लिकन कन्वेंशन में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के संसद के दोनों सदनों (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट) में जीत हासिल करने पर हर वयस्क अमेरिकी नागरिक को 5,000 डॉलर (लगभग 4.76 लाख रुपये) नकद देने का वादा किया है। उन्होंने इस भुगतान को आधिकारिक तौर पर 'ट्रंप डिविडेंड' नाम दिया है।