डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन से बातचीत के बाद दावा, कहा- शांति समझौता चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति

ट्रंप के अनुसार, इस 4 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने और शांति समझौता होने के बीच सबसे बड़ी रुकावट 2 नेताओं की आपसी दुश्मनी है।

ट्रंप ने कहा, "इस शांति समझौते के रुकने की सबसे बड़ी वजह दो ऐसे लोग हैं जो एक-दूसरे से बेहद नफरत करते हैं।"

उनका इशारा सीधे तौर पर पुतिन और जेलेंस्की की ओर था।

ट्रंप का मानना है कि इस व्यक्तिगत नफरत के कारण ही दोनों देश पीछे नहीं हट रहे हैं।