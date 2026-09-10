आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये

आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये, ऐसे पाएं 7,000 रुपये की छूट

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:22 am Sep 10, 202611:22 am

क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में अपना नया आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस फ्लैगशिप फोन की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये रखी गई है। फोन को परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। आईफोन 18 प्रो मैक्स और आईफोन 18 प्रो के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी। ग्राहक चार रंगों और चार स्टोरेज विकल्पों में फोन चुन सकेंगे।