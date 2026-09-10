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आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये, ऐसे पाएं 7,000 रुपये की छूट
आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये

आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये, ऐसे पाएं 7,000 रुपये की छूट

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 10, 2026
11:22 am
क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में अपना नया आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस फ्लैगशिप फोन की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये रखी गई है। फोन को परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। आईफोन 18 प्रो मैक्स और आईफोन 18 प्रो के प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी। ग्राहक चार रंगों और चार स्टोरेज विकल्पों में फोन चुन सकेंगे।

कैमरा

कैमरा और परफॉर्मेंस में बड़े बदलाव

आईफोन 18 प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें वेरिएबल अपर्चर मिलता है।

फोन में नया A20 प्रो चिपसेट मिलता है, जो 2nm तकनीक पर बना है। इसमें छह कोर CPU, सात कोर GPU और नया न्यूरल इंजन शामिल है।

आईफोन 18 प्रो मैक्स में बड़ी बैटरी है। ई-सिम-ओनली मॉडल 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है। फोन iOS 27 पर चलता है और इसमें सिरी AI का सपोर्ट मिलता है।

बैंक ऑफर

बैंक ऑफर से कैसे पाएं छूट

आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदते समय ग्राहक बैंक ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं।

ऐपल के मुताबिक, चुनिंदा अमेरिकन एक्सप्रेस, कोटक और इंडसइंड बैंक कार्ड पर 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। इसके साथ छह महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है।

हालांकि, कैशबैक और EMI के लिए कार्ड, लेनदेन और बैंक की तय शर्तें लागू होंगी। खरीदारी से पहले ग्राहक ऑफर की पात्रता और नियम जरूर जांच लें।

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