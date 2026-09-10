'रामायण' को ऑस्ट्रेलिया में पहले रिलीज किया जाएगा

ऑस्ट्रेलिया में तय समय से पहले रिलीज होगी 'रामायण', सामने आया बड़ा कारण

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Sep 10, 202611:23 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर लोगों की उत्सुकताएं बढ़ती जा रही हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य किरदारों में है। इस साल दिवाली पर यह वैश्विक स्तर पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इससे पहले निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया में इसकी रिलीज को लेकर एक अहम बदलाव किया है। निर्माताओं ने बताया कि 'रामायण' को 'गॉडजिला माइनस जीरो' के साथ टकराव से बचाने के लिए तारीख बदली गई है।