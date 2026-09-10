BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है (फाइल तस्वीर)

BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग के बीच हो सकती है द्विपक्षीय बैठक

लेखन आबिद खान 11:27 am Sep 10, 202611:27 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। ये बैठक सम्मेलन के पहले दिन यानी 12 सितंबर को हो सकती है। 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने-सामने की द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत-चीन में सीमा विवाद और तनावपूर्ण आर्थिक संबंधों को देखते हुए इस बैठक पर सभी की नजरें होंगी।