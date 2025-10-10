नोबेल पुरस्कार की जानकारी मिलते ही शांत हो गईं मचाडो, बोलीं- हे भगवान...मेरे पास शब्द नहीं 

प्रतिक्रिया

क्या बोलीं मचाडो?

हार्पविकेन ने जैसे ही मचाडो को जानकारी दी, वे शांत हो गईं। फिर बोलीं, "हे भगवान... मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि यह एक आंदोलन है। मैं तो बस एक इंसान हूं। मैं तो बिल्कुल भी इसकी हकदार नहीं हूं। मैं वेनेज़ुएला के लोगों की ओर से बहुत आभारी हूं। हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचेंगे। हम इसे हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं।"