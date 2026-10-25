USCIS का बड़ा नियम बदलाव: अब वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए एक दिन की देरी भी पड़ेगी भारी
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने हाल ही में कुछ उम्र-आधारित वीजा और ग्रीन कार्ड आवेदनों के लिए फाइलिंग की समय-सीमा को और सख्त कर दिया है। ये नए नियम 23 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। अगर आपकी पात्रता उम्र से जुड़ी है, जैसे 21 साल पूरे होना, तो अब आपको तय तारीख तक ही आवेदन जमा करना होगा। भले ही वह दिन शनिवार, रविवार या किसी संघीय छुट्टी का ही क्यों न हो। उम्र से जुड़ी इन समय-सीमाओं के लिए अब कोई अतिरिक्त दिन नहीं मिलेगा।
H-1B विस्तार याचिकाओं को समय पर जमा करना होगा
यह उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है जिनकी उम्र पात्रता की अंतिम सीमा के करीब है, खासकर उन लोगों के लिए जो 21 साल की उम्र से पहले विशेष श्रेणियों के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। H-1B वीजा धारकों और उनके नियोक्ताओं को भी समय का खास ध्यान रखना होगा। विस्तार याचिकाएं उनके मौजूदा प्रवास की अवधि खत्म होने से पहले जमा हो जानी चाहिए, भले ही वह तारीख सप्ताहांत पर क्यों न पड़े, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। संक्षेप में कहें तो, सभी को पहले से ही योजना बनानी होगी ताकि समय के चलते उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।