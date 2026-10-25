USCIS का बड़ा नियम बदलाव: अब वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए एक दिन की देरी भी पड़ेगी भारी

यह उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है जिनकी उम्र पात्रता की अंतिम सीमा के करीब है, खासकर उन लोगों के लिए जो 21 साल की उम्र से पहले विशेष श्रेणियों के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। H-1B वीजा धारकों और उनके नियोक्ताओं को भी समय का खास ध्यान रखना होगा। विस्तार याचिकाएं उनके मौजूदा प्रवास की अवधि खत्म होने से पहले जमा हो जानी चाहिए, भले ही वह तारीख सप्ताहांत पर क्यों न पड़े, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। संक्षेप में कहें तो, सभी को पहले से ही योजना बनानी होगी ताकि समय के चलते उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।