अजिंक्य रहाणे ने चुनी अपनी ऑल-टाइम टेस्ट इलेवन

अजिंक्य रहाणे ने चुनी अपनी ऑल-टाइम टेस्ट एकादश, कोहली और बुमराह को नहीं दी जगह

लेखन भारत शर्मा 01:06 pm Oct 25, 202601:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे अजिंक्य रहाणे ने अपनी पसंदीदा ऑल-टाइम भारतीय टेस्ट एकादश चुनकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। रहाणे ने पिछले 2 दशकों के दौरान भारतीय क्रिकेट के बड़े बदलावों को करीब से देखा है, लेकिन उन्होंने अपनी सर्वकालिक एकादश में आधुनिक टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं दी। रहाणे के इस फैसले से प्रशंसक काफी हैरान हैं।