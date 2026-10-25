रोहित शेट्टी काजी के साथ करेंगे काम

'बिग बॉस 20' में बड़ा धमाका, बेघर होने से पहले ही चमकी काजी तौकीर की किस्मत

लेखन सयाली 01:23 pm Oct 25, 202601:23 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के प्रतियोगी काजी तौकीर की किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। अभी वह शो से बाहर भी नहीं आए हैं और उन्हें उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। शनिवार को 'वीकेंड का वार' होस्ट करते हुए निर्देशक रोहित शेट्टी ने काजी से वादा किया कि वह अपनी आने वाली किसी फिल्म में उन्हें एक रोमांटिक गाना गाने का मौका देंगे। उन्होंने एपिसोड के दौरान काजी से कहा, " अब आपका समय आ गया है।"