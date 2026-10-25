CBFC पोर्टल से कई फिल्मों का डाटा लीक हो गया है

फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बेवसाइट का डाटा लीक, जानिए क्या हुआ नुकसान

क्या है खबर?

इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स दिनों-दिन असुरक्षित होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) में हुए डाटा लीक में 500 से ज्यादा फिल्मों के सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड उजागर हो गए हैं। इस लीक हुए डाटा में स्क्रिप्ट, कट ऑर्डर और वे अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज करने की मंजूरी पाने के लिए जमा किया था। इनमें से कुछ संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी भी हो सकती है।