न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे सीरीज में केएल राहुल बना सकते हैं ये रिकॉर्ड्स

राहुल के नाम न्यूजीलैंड की धरती पर पहले से ही एक वनडे शतक दर्ज है। उन्होंने 2020 में माउंट मौनगानुई में खेले गए मैच में 113 रन बनाए थे।

इस आक्रामक बल्लेबाज के पास न्यूजीलैंड में मेजबान टीम के खिलाफ एक से अधिक वनडे शतक लगाने वाले दूसरे विदेशी विकेटकीपर बनने का मौका है।

ऐसा करके राहुल ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड में 18 पारियों के दौरान 2 शतक लगाए थे।