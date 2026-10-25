अनंत सिंह ने खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने के संकेत दिए, बोले- JDU खत्म हो गई

JDU ने अनंत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही अनंत की विधानसभा सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अनुशंसा की है।

इसकी एक तात्कालिक वजह हालिया बिहार विधान परिषद चुनाव में JDU उम्मीदवार नीरज कुमार का समर्थन न करना है। अनंत ने जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था।

इसके अलावा JDU ने उन पर शीर्ष नेतृत्व के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।