अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा गेट से कार टकराई (तस्वीर: अनस्प्लैश)

अमेरिका में व्हाइट हाउस के सुरक्षा गेट से टकराई कार, राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे ट्रंप

लेखन गजेंद्र 01:09 pm Oct 22, 202501:09 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के अति सुरक्षित व्हाइट हाउस में मंगलवार को एक व्यक्ति कार लेकर घुस गया और सुरक्षा गेट से टकरा गया। घटना के समय व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीक्रेट सर्विस के हवाले से बताया कि वाहन रात साढ़े 10 बजे 17वीं ई-स्ट्रीट के कोने पर मौजूद सुरक्षा गेट से टकराया है। कार 2010 मॉडल की एक्यूरा TSX थी, जिस पर मैरीलैंड नंबर प्लेट लगी थी। वाहन चालक गिरफ्तार कर लिया गया है।