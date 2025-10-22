अमेरिका में व्हाइट हाउस के सुरक्षा गेट से टकराई कार, राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे ट्रंप

LOADING...
अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा गेट से कार टकराई (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन गजेंद्र
Oct 22, 2025
01:09 pm
क्या है खबर?

अमेरिका के अति सुरक्षित व्हाइट हाउस में मंगलवार को एक व्यक्ति कार लेकर घुस गया और सुरक्षा गेट से टकरा गया। घटना के समय व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीक्रेट सर्विस के हवाले से बताया कि वाहन रात साढ़े 10 बजे 17वीं ई-स्ट्रीट के कोने पर मौजूद सुरक्षा गेट से टकराया है। कार 2010 मॉडल की एक्यूरा TSX थी, जिस पर मैरीलैंड नंबर प्लेट लगी थी। वाहन चालक गिरफ्तार कर लिया गया है।

वाहन चालक से पूछताछ जारी

सीक्रेट सर्विस ने बताया कि घटना के समय ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे। व्हाइट हाउस को बंद नहीं किया गया है, लेकिन गेट की ओर जाने वाली सड़क कुछ समय के लिए बंद रहेगी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आरोपी वाहन चालक की पहचान भी उजागर नहीं की गई है। उसकी मंशा का पता लगाया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस सुरक्षा फुटेज की समीक्षा और जानकारी इकट्ठा कर रही है।

पिछले सालों में भी सामने आई थी ऐसी घटनाएं

पिछले कुछ सालों में व्हाइट हाउस के गेट पर कई वाहन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें जनवरी 2024 और मई 2023 की घटनाएं भी शामिल हैं। मई 2023 में, भारतीय मूल के 19 वर्षीय युवक साईं वार्षित कंडूला ने किराए के यू-हॉल ट्रक को व्हाइट हाउस के गेट से टकरा दिया था। उसे अधिकारियों को बताया था कि वह पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को मारने की योजना बना रहा था। जनवरी में भी सुरक्षा बैरियर में कार टकराई थी।

