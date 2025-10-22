WHO की चेतावनी, गाजा की आने वाली पीढ़ियां भी झेलेंगी स्वास्थ्य संकट

संकट जरूरत से कम है इजरायल की स्वास्थ्य मदद- टेड्रोस टेड्रोस ने कहा कि 10 अक्टूबर को गाजा युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायल ने अधिक चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सहायता की अनुमति दी है, लेकिन यह क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारने के लिए आवश्यक स्तर से कम है। उन्होंने युद्धविराम समझौते का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद सहायता में वृद्धि की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता तक पहुंच सीमित है, जो घातक संयोजन है, जिससे स्थिति और भयावह होती है।

चेतावनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट गाजा में दीर्घकालिक स्वास्थ्य संभावनाओं के बारे में टेड्रोस ने बताया कि अगर अकाल को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ जोड़ दें तो यह स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बन सकती है। डॉ टेड्रोस ने कहा कि गाजा में रोजाना 600 सहायता लॉरियों को पहुंचने की आवश्यकता है, लेकिन औसतन यह 200 से 300 के बीच है। उन्होंने इजरायली अधिकारियों से सहायता और व्यापक संघर्ष को अलग-अलग करने का आह्वान किया है।

खर्च गाजा पुनर्निर्माण में खर्च का 10 प्रतिशत स्वास्थ्य प्रणाली पर खर्च करना होगा डॉ टेड्रोस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले अनुमान लगाया था कि गाजा के पुनर्निर्माण में 70 अरब डॉलर यानी करीब 1,163 अरब रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस राशि का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा गाजा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य प्रणाली पर खर्च करना होगा। उन्होंने बताया कि गाजा में स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कुछ जरूरी सामान सीमा पर जब्त कर लिया गया है, क्योंकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनका सैन्य उपयोग हो सकता है।