WHO की चेतावनी, गाजा की आने वाली पीढ़ियां भी झेलेंगी स्वास्थ्य संकट
क्या है खबर?
इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध रुक गया है, लेकिन इसके परिणाम काफी लंबे समय तक दिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने चेतावनी दी है कि गाजा एक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगा। उन्होंने BBC रेडियो से कहा कि गाजा पट्टी में रह रही आबादी की जटिल जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी करने की जरूरत है।
संकट
जरूरत से कम है इजरायल की स्वास्थ्य मदद- टेड्रोस
टेड्रोस ने कहा कि 10 अक्टूबर को गाजा युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायल ने अधिक चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सहायता की अनुमति दी है, लेकिन यह क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारने के लिए आवश्यक स्तर से कम है। उन्होंने युद्धविराम समझौते का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद सहायता में वृद्धि की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता तक पहुंच सीमित है, जो घातक संयोजन है, जिससे स्थिति और भयावह होती है।
चेतावनी
आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट
गाजा में दीर्घकालिक स्वास्थ्य संभावनाओं के बारे में टेड्रोस ने बताया कि अगर अकाल को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ जोड़ दें तो यह स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बन सकती है। डॉ टेड्रोस ने कहा कि गाजा में रोजाना 600 सहायता लॉरियों को पहुंचने की आवश्यकता है, लेकिन औसतन यह 200 से 300 के बीच है। उन्होंने इजरायली अधिकारियों से सहायता और व्यापक संघर्ष को अलग-अलग करने का आह्वान किया है।
खर्च
गाजा पुनर्निर्माण में खर्च का 10 प्रतिशत स्वास्थ्य प्रणाली पर खर्च करना होगा
डॉ टेड्रोस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले अनुमान लगाया था कि गाजा के पुनर्निर्माण में 70 अरब डॉलर यानी करीब 1,163 अरब रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस राशि का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा गाजा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य प्रणाली पर खर्च करना होगा। उन्होंने बताया कि गाजा में स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कुछ जरूरी सामान सीमा पर जब्त कर लिया गया है, क्योंकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनका सैन्य उपयोग हो सकता है।
युद्ध
गाजा में मारे गए हैं 68,000 से अधिक लोग
फिलिस्तीन के सशस्त्र समूह हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमला 1,200 लोगों की हत्या कर दी और 251 अन्य को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने जवाबी हमले में गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तब से गाजा में इजरायली हमलों में 68,229 लोग मारे गए हैं। यहां लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। चिकित्सा के इंतजार में 700 मौत हो चुकी है।