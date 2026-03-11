LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / वैन व्हाइट हाउस के सुरक्षा बैरीकेड को तोड़कर परिसर में घुसा वैन, आसपास का क्षेत्र बंद
वैन व्हाइट हाउस के सुरक्षा बैरीकेड को तोड़कर परिसर में घुसा वैन, आसपास का क्षेत्र बंद
अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास एक वैन सुरक्षा बैरीकेड को तोड़कर अंदर घुसी

वैन व्हाइट हाउस के सुरक्षा बैरीकेड को तोड़कर परिसर में घुसा वैन, आसपास का क्षेत्र बंद

लेखन गजेंद्र
Mar 11, 2026
07:58 pm
क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच बुधवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास एक वैन सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ते हुए परिसर में घुस गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, उसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। वैन ने व्हाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित लाफायेट स्क्वायर के गेट को टक्कर मारी है, जो आमतौर पर पर्यटकों और कार्यालय कर्मचारियों से भरा रहता है।

सुरक्षा

व्हाइट हाउस के आसपास के क्षेत्र को बंद किया

कोलंबिया जिले के मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने बताया कि वैन के गेट से टकराने के बाद आसपास के क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना कनेक्टिकट एवेन्यू और एच स्ट्रीट, नॉर्थवेस्ट के चौराहे पर हुई है, जिसके कारण सड़क बंद करनी पड़ी। मौके पर सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारी चालक की जानकारी जुटा रहे हैं।

घटना

ईरान युद्ध के बीच घटना से सतर्कता बढ़ी

यह पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस के गेट से कोई वाहन टकराया हो। इससे पहले पिछले साल और 2024 में एक एक वाहन गेट से टकरा चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका और इजरायल के शामिल होने के कारण घटना ने अमेरिकी सेना और सीक्रेट सर्विस विभाग को सतर्क कर दिया है। घटना के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

घटना के बाद मौके पर सुरक्षा

Advertisement