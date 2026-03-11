वैन व्हाइट हाउस के सुरक्षा बैरीकेड को तोड़कर परिसर में घुसा वैन, आसपास का क्षेत्र बंद

अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास एक वैन सुरक्षा बैरीकेड को तोड़कर अंदर घुसी

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच बुधवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास एक वैन सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ते हुए परिसर में घुस गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, उसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। वैन ने व्हाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित लाफायेट स्क्वायर के गेट को टक्कर मारी है, जो आमतौर पर पर्यटकों और कार्यालय कर्मचारियों से भरा रहता है।