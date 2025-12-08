अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने ऐसा क्या कहा, जिससे उनकी पत्नी उषा को लेकर भड़के लोग?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने बड़े पैमाने पर प्रवास को अमेरिकी के सपने की चोरी बताकर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि बाहर से अमेरिका आने वाले लोग स्थायी लोगों की नौकरियों के अवसर छीन रहे हैं, जिससे बाद उपयोगकर्ता भड़क गए। उन्होंने उनकी टिप्पणी को विदेशियों के प्रति घृणास्पद और पाखंड बताया है। उपयोगकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी के बहाने उनकी पत्नी और बच्चों पर भी निशाना साधा।

दावा वेन्स ने क्या कहा था? वेन्स ने 'ICE ऑफ टिकटॉक' नाम के अकाउंट की ओर से साझा एक वीडियो को एक्स पर आगे बढ़ाते हुए लिखा, 'बड़े पैमाने पर प्रवास अमेरिकी सपने की चोरी है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, और हर पोजीशन पेपर, थिंक टैंक का लेख, और इकोनॉमेट्रिक स्टडी जो इसके उलट सुझाव देती है, उसके लिए पुराने सिस्टम से अमीर हो रहे लोगों ने पैसे दिए हैं।' वीडियो में आव्रजन विभाग की कार्रवाई को सराहा जा रहा है।

विवाद वेन्स के पोस्ट से लोग चिढ़े वेन्स के इस पोस्ट के बाद लोगों की नाराजगी दिखी। उन्होंने एक्स पर भारतीय मूल की पत्नी उषा और उनके बच्चों को अमेरिका से वापस भेजने को कहा। लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार वजाहत अली ने वेंस के पोस्ट पर लिखा, 'इसका मतलब है कि आपको उषा, उसके भारतीय परिवार और अपने द्विजातीय बच्चों को वापस भारत भेजना होगा।' एक अन्य ने लिखा, 'रुको, क्या तुम्हारी पत्नी अमेरिका आए प्रवासी परिवार से भारतीय नहीं है?'

कार्रवाई अमेरिका में आव्रजन विभाग की कार्रवाई तेज वेन्स की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में प्रवासियों के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर हुई गोलीबारी में एक अफगान नागरिक के पकड़े जाने पर उन्होंने अफगानिस्तान के नागरिकों के आव्रजन संबंधी कार्यक्रमों को रोक दिया है। इसके अलावा उन्होंने 19 उच्च जोखिम वाले देशों पर यात्रा प्रतिबंध पहले से लगाया है, जिसे बढ़ाकर 30 करने की तैयारी है।

