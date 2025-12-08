डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष विराम अधर में लटका, थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले किए शुरू
क्या है खबर?
थाईलैंड ने सोमवार को अपने पड़ोसी देश कंबोडिया पर एक बार फिर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिसने जुलाई में हुए संघर्ष विराम समझौते को तोड़ दिया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सुबह विवादित सीमा पर हमले करने का आरोप लगाया है। दोनों की बीच पिछले कई समाप्त से तनाव चल रहा था। बता दें कि जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में दोनों देशों में शांति योजना को लागू किया गया था।
समझौता
एक थाई सैनिक के मारे जाने की खबर
थाई मेजर जनरल विन्थाई सुवारी ने कहा कि कंबोडिया पर हमला अनुपोंग बेस पर हमला करने के बाद किया गया है, जिसमें तोप और मोर्टार लांचर की चपेट में आकर एक सैनिक मारा गया और 2 सैनिक घायल हो गए हैं। रॉयल थाई एयर फोर्स (RTAF) ने एक बयान में कहा कि हवाई हमलों में केवल सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें हथियार डिपो, कमांड सेंटर और रसद मार्ग शामिल हैं जिन्हें प्रत्यक्ष खतरा माना गया है।
जवाब
कंबोडिया ने क्या कहा?
कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने RTAF के आरोपों का खंडन किया और एक बयान में इसे झूठी सूचना कहा है। बयान में कहा गया है कि सभी पूर्व समझौतों का सम्मान करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से संघर्षों का समाधान करने की भावना पर कायम रहते हुए, कंबोडिया ने दोनों हमलों के दौरान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसने बताया कि वह सतर्कतापूर्वक और अत्यंत सावधानी के साथ स्थिति पर नजर रख रहा है।
जुलाई में चला था 5 दिन तक संघर्ष
इस साल जुलाई में थाईलैंड-कंबोडिया के बीच 5 दिन तक सीमा संघर्ष चला था, जिसमें 48 से अधिक लोग मारे गए और दोनों तरफ करीब 2 लाख लोग विस्थापित हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत के बाद 28 जुलाई को प्रारंभिक युद्धविराम पर सहमति बनाई थी। इसके बाद दोनों ने अक्टूबर के अंत में मलेशिया के कुआलालंपुर में ट्रंप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में एक विस्तारित युद्धविराम घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे।