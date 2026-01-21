अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी खुशखबरी, चौथे बच्चे की मां बनेंगी उषा वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चौथे बच्चे के पिता बनेंगे

लेखन गजेंद्र 10:03 am Jan 21, 202610:03 am

क्या है खबर?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस चौथे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं। दंपति ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर लोगों के साथ साझा की है। अभी दंपति के 3 बच्चे हैं। अमेरिका की द्वितीय महिला उषा ने एक पोस्ट में बताया कि वह और उनके पति जुलाई के अंत में एक बेटे के जन्म की उम्मीद कर रहे हैं। इस पोस्ट को जेडी वेंस ने रिपोस्ट किया है।