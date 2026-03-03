यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के इंजन में आग, लॉस एंजिल्स में स्लाइड से यात्रियों को उतारा

हादसा

विमान में सवार थे 268 लोग

CNN के मुताबिक, यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 2127, नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जा रही थी। तभी आग लगने का अलार्म बजने के बाद पायलटों ने दो इंजनों में से एक को बंद कर दिया। इसके बाद उसे लॉस एंजिल्स लौटाया गया। घटना के समय बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान में 256 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। हवाई अड्डे पर दमकलकर्मियों ने सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बाहर निकालने में मदद की।