ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया, भारत पर असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में राजनीतिक अशांति के बीच बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इस्लामिक गणराज्य के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। ईरान के साथ व्यापार करने वालों में भारत भी शामिल है, जिस पर इस फैसले का बड़ा असर दिख सकता है।

आदेश ट्रंप ने क्या आदेश दिया? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'तत्काल प्रभाव से, इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25 प्रतिशत का शुल्क देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।' ट्रंप ने आगे कोई जानकारी नहीं दी कि टैरिफ को कैसे लागू किया जाएगा और देशों को मानवीय या रणनीतिक व्यापार के लिए छूट मिलेगी या नहीं।

फैसला ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में 648 की मौत ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आर्थिक संकट और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक प्रदर्शन में 648 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। देश में 11,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने ईरान को बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रस्ताव दिया है।

असर ट्रंप के फैसले का भारत पर असर भारत मौजूदा समय में अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहा है, जिसमें 25 प्रतिशत रूस से खरीदने के एवज में लगाया गया है। ऐसे में अगर ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो भारत के लिए यह 75 प्रतिशत हो जाएगा। भारत ईरान के साथ व्यापार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल है। ऐसे में उसपर इसका काफी गहरा असर दिख सकता है और बड़ा आर्थिक नुकसान होगा।

व्यापार भारत ईरान के साथ कितना व्यापार करता है? भारत ईरान से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोकेमिकल्स, सूखे मेवे, सेब और बिटुमेन आयात करता है, जबकि बासमती चावल, चाय, चीनी, केला, दवाएं, दालें, मांस उत्पाद निर्यात करता है। भारतीय बासमती चावल की ईरान में काफी मांग है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.68 अरब डॉलर का रहा, जिसमें 1.24 अरब डॉलर का निर्यात और 0.44 अरब डॉलर का आयात हुआ। 2018-19 में व्यापार 17 अरब डॉलर था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से घटा है।