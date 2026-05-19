अमेरिका में सैन डिएगो की मस्जिद में गोलीबारी, 2 किशोर हमलावर समेत 5 की मौत

गोलीबारी

घृणा अपराध के तहत की गई गोलीबारी

जांचकर्ताओं का कहना है कि हमले का मकसद अज्ञात है, लेकिन सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद और एक संदिग्ध के पास मिले नोट के कारण इसे घृणा अपराध माना जा रहा है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक संदिग्ध ने आत्महत्या के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें नस्लीय गौरव का जिक्र था। हमले में इस्तेमाल हथियारों में से एक पर भी घृणास्पद संदेश मिले हैं।