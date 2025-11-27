हांगकांग में बहुमंजिला इमारतों में लगी आग में अब तक 44 की मौत, 300 लापता

हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर को बहुमंजिला रिहायशी इमारतों में लगी आग देर रात तक जारी रही। बुझाने का प्रयास सुबह तक जारी है। आग से मरने वालों की संख्या 44 हो गई है, जबकि सैकड़ों झुलसे हैं। घटनास्थल से 300 लोग लापता हैं। आग वांग फुक कोर्ट नाम की सोसायटी में लगी है, जो हांगकांग का सबसे बड़ा रिहायशी कॉम्पलेक्स है। आग ने ज्वलनशील बांस की छतों से ढकी ऊंची इमारतों को चपेट में लिया है।

आग कैसे लगी आग? बुधवार दोपहर को नवीनीकरण के दौरान एक 32-मंजिला टावर के बाहरी बांस के मचान पर आग भड़क उठी, जिसने धीरे-धीरे 8 टावरों वाले आवासीय परिसर की 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। निर्माण के लिए लगे प्लास्टिक और कपड़े के जाल और तेज हवाओं से आग आस-पास की इमारतों तक पहुंच गईं, जिससे न्यू टेरिटरीज के उपनगर में घना धुआं फैल गया। अग्निशमन दल की 140 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझा रही हैं और 60 एम्बुलेंस तैनात हैं।

शरण 900 लोगों को अस्थायी आश्रम में ले जाया गया आग के कारण बचाव अभियान चलाकर 2,000 से अधिक फ्लैटों से लोगों को बाहर निकाला गया है। लगभग 900 लोग अभी अस्थायी शिविरों में हैं। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 45 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने आग के कारणों की जांच के लिए एक समर्पित जांच दल का गठन किया है। लापता लोगों की तलाश जारी है।