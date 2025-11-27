अमेरिका में अफगान शरणार्थी ने 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी, ट्रंप ने 'आतंकी कृत्य' बताया

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अति सुरक्षित व्हाइट हाउस क्षेत्र में गोलीबारी हुई है, जिसमें नेशनल गार्ड्स के 2 जवान घायल हो गए थे। उनकी मौत हो गई है। घटना व्हाइट हाउस से 2 ब्लॉक दूर हुई है। संदिग्ध हमलावर अफगान नागरिक रहमानुल्ला लकनवाल (29) है। वह जवानों की गोलीबारी में घायल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 'आतंकी कृत्य' बताते हुए कहा कि जिम्मेदारों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर भी निशाना साधा।

घटना गश्त के समय मारी गोली गोलीबारी बुधवार को उस समय हुई, जब बंदूकधारी वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के जवान व्हाइट हाउस के पास नियमित सुरक्षा उपायों के तहत गश्त कर रहे थे। तभी लकनवाल ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहां पास में तैनात एक तीसरे गार्ड ने तुरंत गोली मारकर संदिग्ध को काबू में किया। वॉशिंगटन डीसी के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने जवानों की मौत की पुष्टि की है। संदिग्ध ने 2024 में शरणार्थी के लिए आवेदन किया था, जिसे इसी साल मंजूरी मिली है।

आदेश ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दिया बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना को लेकर ट्रुथ पर लिखा, 'जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी थी, दोनों बुरी तरह घायल हैं, लेकिन फिर भी, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें। ये सच में महान लोग हैं। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते, और राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़ा हर कोई, आपके साथ है!'

Two West Virginia US National Guard members deployed in Washington DC were shot Wednesday just blocks from the White House in a brazen act of violence. FBI Director Kash Patel & Mayor Muriel Bowser said the Guard members were hospitalized in critical condition.

सुरक्षा घटना के समय फ्लोरिडा में थे ट्रंप जिस समय यह घटना हुई, तब राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो क्लब में थैंक्सगिविंग डे मना रहे थे। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए एक वीडियो संबोधन में कहा, "यह हमारे पूरे राष्ट्र के विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध अपराध था। संदिग्ध को सितंबर 2021 में बाइडन प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान से लाया गया था। होमलैंड सुरक्षा विभाग को विश्वास है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध अफगानिस्तान से हमारे देश में आया है, जो पृथ्वी पर एक नरक है।"