BBC के मुताबिक, हेटेरो की लेनाकापाविर का जेनेरिक वर्शन प्रति व्यक्ति सालाना लगभग 40 डॉलर (करीब 3,719 रुपये) होगा, जो अमेरिका में ओरिजिनल दवा की कीमत का छोटा हिस्सा है।

अमेरिका में दवा प्रति व्यक्ति 28,000 डॉलर (करीब 26 लाख रुपये) की है।

सस्ती दवा का रास्ता तब खुला जब गिलियड साइंसेज ने हेटेरो और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज समेत 6 जेनेरिक फार्मा कंपनियों को 120 कम-मध्यम आय वाले देशों में दवा बनाने और बेचने के लिए रॉयल्टी-फ्री लाइसेंस दिए।