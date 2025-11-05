अमेरिका: शटडाउन में बिना वेतन काम कर रहे 10 लाख कर्मचारी, एक लाख करोड़ का नुकसान

अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन आज 36वें दिन में प्रवेश कर गया है। इसी के साथ यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन हो गया है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों का शटडाउन हुआ था। बुधवार को 14वीं बार भी फंडिंग विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका, जिसके चलते शटडाउन के अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर गंभीर आशंकाएं उभरकर सामने आ रही हैं।

नुकसान अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस (CBO) के मुताबिक, 36 दिन के शटडाउन में अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। CBO ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में चौथी तिमाही में एक से 2 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है।

कर्मचारी 7.50 लाख कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे गए शटडाउन के चलते सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन के पैसे नहीं है। इस वजह से 7.50 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। वहीं, जरूरी सेवाओं में लगे लगभग इतने ही कर्मचारी बिना वेतन काम करने पर मजबूर हैं। स्काय न्यूज से जबरन छुट्टी पर भेजे गए एक कर्मचारी एंथनी स्पीट ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे समाज से मदद मांगनी पड़ेगी। मैं खाने के लिए फूड बैंक पर निर्भर हूं।"

हवाई अड्डे हवाई अड्डों पर 60,000 कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे शटडाउन के दौरान 60,000 से ज्यादा हवाई यातायात नियंत्रक और परिवहन सुरक्षा प्रशासन अधिकारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। एयरलाइंस फॉर अमेरिका के मुताबिक, कर्मचारी बीमारी और तनाव के चलते छुट्टी पर जा रहे हैं। स्टाफ की कमी के कारण करीब 32 लाख यात्रियों की उड़ानें विलंबित या रद्द हो गई हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि स्टाफ की कमी बढ़ने से हवाई अड्डों की चेक-इन लाइनों पर अराजकता हो सकती है।

उड़ानें आधे हवाई अड्डों पर स्टाफ की भारी कमी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) भारी तनाव और थकान से जूझ रहे हैं और ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच अमेरिका में 16,700 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं और 2,282 रद्द करनी पड़ीं। FAA ने बताया कि प्रमुख 30 हवाई अड्डों में से आधे में स्टाफ की भारी कमी है। न्यूयॉर्क क्षेत्र के कई हवाई अड्डों पर केवल 20 प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं।

खाद्य 4.20 करोड़ लोगों के खाने पर संकट अमेरिकी सरकार की पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लाभार्थी करीब 4.20 करोड़ लोगों के खाने पर संकट मंडरा रहा है। सरकार ने 1 नवंबर से इस कार्यक्रम के लिए भुगतान रोकने की योजना बनाई है और कहा कि शटडाउन के कारण वह योजना के लिए धन जारी नहीं कर सकती। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत निम्न आय वाले लोगों को फूड टिकट दिए जाते हैं, ताकि वे अधिक पौष्टिक भोजन खरीद सकें।