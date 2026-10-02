अमेरिका ने तीसरा युद्धपोत पश्चिम एशिया भेजा: 6,000 लोग, 85 विमान हो सकते हैं तैनात; जानें खासियत

USS थियोडोर रूजवेल्ट निमित्ज श्रेणी का चौथा युद्धपोत है। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है।

अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। इसे 25 अक्टूबर 1986 को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इसने 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान पहली बार कार्रवाई में भाग लिया था।

ये अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर समेत कई जगहों पर अभियानों में हिस्सा ले चुका है।