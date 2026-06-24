ट्रंप को सीनेट से झटका

ट्रंप को सीनेट से झटका, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित

लेखन गजेंद्र 09:32 am Jun 24, 202609:32 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध के मामले में सीनेट से तगड़ा झटका लगा है। सीनेट ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य अभियान को रोकने या आगे की कार्रवाई से पहले कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की मंजूरी लेने का आह्वान किया है। इस प्रस्ताव का 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी समर्थन किया है। सीनेट के इस कदम से संदेश गया कि युद्ध को कांग्रेस का समर्थन नहीं है।