अमेरिका में हवाई यातायात संचार में गड़बड़ी के बाद सुरक्षा संचार नेटवर्क हुआ ठप

अमेरिका में हवाई यातायात संचार में गड़बड़ी के बाद सुरक्षा संचार नेटवर्क हुआ ठप, मचा हड़कंप

लेखन गजेंद्र 12:48 pm Nov 18, 202612:48 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में हवाई यातायात संचार में आई भयानक गड़बड़ी के बाद अब मंगलवार रात को अचानक अमेरिकी सुरक्षा संचार नेटवर्क ठप हो गया। CNN के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) ने गड़बड़ी के बाद परिसर में आने-जाने पर रोक लगा दी और कई सुरक्षा उपाय लागू किए। बताया जा रहा है कि एजेंसी के क्लासिफाइड इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, NSANet में खराबी आई थी। इस नेटवर्क का इस्तेमाल अंदरूनी तौर पर क्लासिफाइड जानकारी शेयर करने के लिए किया जाता है।