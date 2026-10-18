भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रुबियो, एस जयशंकर से होगी बड़ी मुलाकात
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो उज्बेकिस्तान और भारत के दौरे पर निकल गए हैं। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ने रूसी तेल के बड़े खरीदारों से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने की अपनी योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है।
रुबियो 20 अक्टूबर को मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा, व्यापार और रक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
रुबियो मुकेश अंबानी से मिलेंगे
रुबियो जामनगर, गुजरात भी जाएंगे, जहां उनकी रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी से मुलाकात होगी। इस बैठक में वे ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। भारत आने से पहले, रुबियो उज्बेकिस्तान में C5+1 बैठक में भी रुकेंगे। इस बैठक का मकसद अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। रुबियो ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर न रहकर, अलग-अलग विकल्पों को खोजना कितना अहम है।