RBI ने एक्सिस बैंक की यूनिट फ्रीचार्ज को मंजूरी दे दी है

एक्सिस बैंक के फ्रीचार्ज को पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर मिली RBI से मंजूरी

क्या है खबर?

एक्सिस बैंक के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज पेमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके तहत, कंपनी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ऑनलाइन और फिजिकल दोनों श्रेणियों में पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेगी। यह मंजूरी ऐसे समय में मिली, जब बैंक अपने डिजिटल पेमेंट कारोबार का विस्तार कर रहा है। उसने तिमाही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन मात्रा में सालाना 34 फीसदी की वृद्धि की है।