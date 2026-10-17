भारत बनाम वेस्टइंडीज: बारिश के कारण मुकाबले में हुई देरी, भुवनेश्वर की 4 साल बाद वापसी

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमार स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती और शमार जोसेफ।

वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत के लिए शिवम दुबे की भी वापसी हुई है।